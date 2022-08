Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Mauro Icardi est relancé

Publié le 11 août 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 11 août 2022 à 20h15

Alors que le départ de Mauro Icardi ne semblait plus avancer depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin pourrait finalement trouver une porte de sortie avant la fin du mercato estival. Le PSG travaillerait actuellement pour que l’ancien buteur de l’Inter Milan quitte la capitale. Et Monza serait toujours prêt accueillir Mauro Icardi cet été.

Mauro Icardi finira-t-il par quitter Paris ? Luis Campos travaillerait actuellement pour faire partir l’international argentin. Indésirable au sein de l’effectif du PSG, l’ancien de l’Inter Milan ne disposerait pas vraiment de prétendants. Toutefois, un club pourrait relancer ce dossier très rapidement.

Monza pense toujours à Mauro Icardi

Selon les informations de But Football Club , Mauro Icardi figurerait toujours dans les petits papiers de Monza. En effet, l’international argentin serait encore pisté par le tout nouveau promu en Serie A, et ce, malgré le recrutement annoncé d’Andrea Petagna. Les dirigeants du PSG, toujours en quête d’une porte de sortie pour l’Argentin, espéreraient un transfert sec pour Mauro Icardi. Mais Monza semble avoir un tout autre plan en tête.

Un prêt plutôt qu’un transfert pour Mauro Icardi ?