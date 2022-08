Foot - Mercato - PSG

Le feuilleton Icardi totalement relancé par une piste improbable ?

Publié le 11 août 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Premier des indésirables au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi n’y a clairement plus sa place et Luis Campos est décidé à lui trouver un nouveau club. Les pistes sont toutefois tombées à l’eau les unes après les autres, même si tout récemment l’attaquant argentin semble avoir été approché par un club étranger.

Si un jeune joueur comme Arnaud Kalimuendo n’aura pas sa chance cette saison, c’est encore moins le cas pour Mauro Icardi. Celui qui martyrisait les défenses de Serie A est en totale perdition au PSG, puisque depuis un an il fait plus l’actualité pour ses frasques extra-sportives que pour ses prestations sur le terrain. Les différentes nouvelles autour du couple qu’il forme avec Wanda Nara passionnent la presse argentine et italienne, tout le contraire de la direction du PSG, qui serait plus qu’agacée. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Luis Campos aurait invité Icardi à se trouver un nouveau club avant la fin de ce mois d’aout, s’il ne veut pas passer les six prochains mois en tribune.

Kalimuendo parti, Icardi sera le prochain

Un scénario confirmé ce jeudi par Il Corriere dello Sport , qui explique que Mauro Icardi pourrait être le prochain joueur à quitter le PSG cet été. D’après les informations du quotidien Luis Campos aurait mis tout à plat avec l’attaquant de 29 ans, lui expliquant qu’une fois le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais bouclé, c’est lui qui devra faire ses valises. A noter tout de même que les supposés problèmes entre Icardi et Wanda Nara pourraient bien paralyser les choses... puisque c’est bien sa compagne qui gère sa carrière.

Un retour en Serie A toujours possible ?

L’autre gros problème, c’est que ça ne se buscule pas vraiment pour Mauro Icardi ! Les portes se sont refermées les unes après les autres pour l’Argentin, avec par exemple le Borussia Dortmund qui lui a récemment préféré Anthony Modeste. Une pourrait, toutefois revenir sur le devant de la scène avec Monza, qui a toujours entretenu le mystère autour de ce dossier, comme tout récemment avec l’administrateur délégué Adriano Galliani.

Monza rassure Mauro Icardi