Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d’Idrissa Gueye vole en éclat

Publié le 11 août 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Un retour aux sources semblait être d’actualité et semblait surtout chauffer pour Idrissa Gueye. Arrivé d’Everton en 2019, le Sénégalais aurait dû retrouver les Toffees cet été. Cependant, l’absence d’un accord avec le PSG pour le transfert de Gueye aurait poussé Everton à se retirer du dossier et à se lancer sur les traces de Mohamed Camara.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Idrissa Gueye. Alors qu’il fut titulaire régulier encore la saison dernière, le champion d’Afrique verrait l’avenir s’obscurcir du côté du PSG. Avec la nomination de Christophe Galtier à la tête de l’effectif du PSG en juillet dernier et le passage à un système à trois défenseurs centraux, il existe une place en moins dans l’entrejeu, ce qui pénalise directement Gueye. Conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a pris la décision de mettre en place des « lofteurs » comme ce fut le cas au LOSC. Et avec le recrutement de Renato Sanches, Idrissa Gueye a rejoint le cercle des indésirables du PSG.

Gueye touché de faire partie des « lofteurs »

D’après les informations divulguées par L’Equipe dans ses colonnes du jour, Idrissa Gueye serait touché par le fait d’avoir été reversé dans le « groupe 2 » des lofteurs, à savoir les joueurs étant considérés comme étant indésirables par la direction du PSG et n’entrant pas dans les projets de Christophe Galtier. Pour autant, l’international sénégalais ferait en sorte de ne pas le montrer. Cependant, Idrissa Gueye ne se ferait pas tout petit en favorisant un départ du PSG. En effet, d’après L’Equipe , le milieu de terrain du Paris Saint-Germain se montrerait « moins arrangeant » que Julian Draxler, Rafinha ou encore Thilo Kehrer, tous prêts à aller voir ailleurs.

Un échappatoire à Everton ?

Il y a quelques jours, avant que le transfert d’Amadou Onana en provenance du LOSC ne soit officialisé, The Times affirmait que le projet d’Everton était clair : recruter dans un premier temps Onana avant d’avancer ses pions auprès du PSG pour en faire de même avec Idrissa Gueye. Les Toffees espéraient offrir deux nouvelles armes au milieu de terrain à leur coach Frank Lampard. Et ces dernières heures, le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé la tendance pour Idrissa Gueye et Everton. Certes, un terrain d’entente n’aurait pas encore été trouvé entre le PSG et Everton pour que le Sénégalais dépose ses valises dans son ancien club. Pour autant, Everton ne baisserait pas les bras.

Mercato - PSG : Idrissa Gueye a pris une grande décision pour son transfert https://t.co/dIXGPQ6ITh pic.twitter.com/DWdaxBTJFM — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Faute d’un accord avec le PSG, les Toffees seraient passés à autre chose