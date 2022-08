Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gueye a pris une grande décision pour son transfert

Publié le 9 août 2022 à 22h00 par Quentin Guiton

Le PSG doit encore réduire son effectif d’ici la fin du mercato. Parmi les indésirables, on retrouve Idrissa Gueye. Le Sénégalais est d’ailleurs annoncé très proche d’un retour du côté d’Everton ces derniers temps. Toutefois, le milieu du PSG hésiterait encore à rejoindre son ancien club et préférerait se laisser du temps pour réfléchir.

Le mercato du PSG va encore être animé. En effet, si le club s’est déjà bien renforcé, il doit désormais dégraisser. D’ailleurs, Luis Campos était proche de finaliser un nouveau départ d'un indésirable.

Mercato - PSG : Strootman, Salah... Les coulisses du départ de cet indésirable de Galtier https://t.co/9euNaHtqKi pic.twitter.com/WPQKJo1vf9 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Everton déterminé à rapatrier Idrissa Gueye ?

En effet, comme l’avait révélé Fabrizio Romano, Everton serait très emballé par l'idée de rapatrier Idrissa Gueye en Premier League. Le Sénégalais pourrait donc faire son grand retour chez les Toffees où il a passé trois belles saisons (de 2016 à 2019).

Idrissa Gueye hésite pour son transfert et joue la montre