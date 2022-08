Foot - Mercato - PSG

Ayant ignoré Galtier, Campos a un nouveau chantier sur le mercato

Publié le 12 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Luis Campos a encore du pain sur la planche cet été dans le sens des arrivées malgré les quatre recrues estivales. Après le départ d’Arnaud Kalimuendo du PSG, Christophe Galtier a demandé qu’un remplaçant vienne combler le vide laissé par le nouvel attaquant du Stade Rennais. Et le conseiller football du PSG n’a pas le droit à l’erreur.

Dès la nomination de Christophe Galtier, tout était relativement clair pour certains éléments de l’effectif du PSG : un départ était l’unique solution. Néanmoins, pour ce qui était d’Arnaud Kalimuendo qui avait effectué deux prêts au RC Lens, la situation avait changé. Du moins du point de vue de l’entraîneur du PSG fraîchement intronisé. Comme CBS Sports l’a dernièrement souligné par le biais de son journaliste Ben Jacobs, le conseiller football du PSG souhaitait profitait de la belle cote de Kalimuendo sur le marché pour le vendre lorsque Galtier émettait le souhait de le conserver quitte à seulement se séparer de Mauro Icardi.

En privé, Galtier voulait garder Kalimuendo

Finalement, alors que selon 90min Christophe Galtier voulait poursuivre la supervision d’Arnaud Kalimuendo, le joueur a été amené à aller voir ailleurs, mais cette fois-ci définitivement. Le titi parisien de 20 ans a été transféré pour la coquette somme de 25M€ bonus compris selon L’Equipe , au Stade Rennais.

Mais n’a pas éprouvé son ressenti en public

Un départ que n’a pas publiquement regretté Christophe Galtier en conférence de presse dans la journée de jeudi lorsque Kalimuendo passait sa visite médicale à Rennes. « Je suis heureux pour lui. Au club, on est heureux pour lui. Les choses étaient claires dès la reprise alors qu’il sortait d’une belle saison avec Lens. Il aspirait à avoir du temps de jeu. Ici c’était difficile. Il s’est bien préparé pour l’équipe, pour les matchs amicaux, pour le Trophée des Champions. Mais je savais dès le départ qu’il allait nous quitter, que ce soit pour l’étranger ou en France. Il va arriver prêt (à Rennes). Il était clairement défini qu’il allait nous quitter. On lui souhaite bonne chance ».

