Mercato - PSG : Kalimuendo arrive à Rennes, Génésio s'enflamme

Publié le 11 août 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Après deux saisons concluantes en prêt du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo est revenu au PSG cet été. Désireux de s’imposer dans son club formateur, l’attaquant va finalement s’envoler pour Rennes. Son coach Christophe Galtier l’a confirmé ce jeudi après-midi en conférence de presse. Bruno Génésio en a fait de même, comblé par ce nouveau renfort…

Arnaud Kalimuendo a fait son retour au PSG cet été après avoir réalisé deux belles saisons en prêt du côté du RC Lens (13 buts en 28 matchs l’an passé). Désireux de rester dans son club formateur, le Titi a effectué une belle pré-saison. Mais ça n’aura pas suffi. C’est Christophe Galtier qui a confirmé son départ en conférence de presse ce jeudi, en révélant par la même occasion sa future destination : « Il va arriver prêt (à Rennes). Il était clairement défini qu’il allait nous quitter. On lui souhaite bonne chance » .

Génésio valide à son tour l’arrivée de Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo va donc débarquer à Rennes dans les heures à venir, et s’offrir par la même occasion une belle porte de sortie. Bruno Génésio, l’entraineur du club breton, a d’ailleurs confirmé à son tour en conférence de presse la future arrivée de l’attaquant du PSG : « Je n’étais pas à la gare, donc je ne l’ai pas vu encore. Je sais qu’il est en train de passer les examens nécessaires à la visite médicale, et on espère qu’on aura une bonne nouvelle ce soir, puisqu’il faudrait que tout soit réglé avant ce soir pour qu’il puisse jouer au match de samedi. »

Génésio loue les qualités de Kalimuendo