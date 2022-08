Foot - PSG

PSG : Un problème avec Mbappé ? Galtier met les choses au point

Publié le 11 août 2022 à 14h35 par Axel Cornic mis à jour le 11 août 2022 à 14h54

Blessé aux adducteurs, Kylian Mbappé n’a pas joué la moindre minute cette saison avec le Paris Saint-Germain. En conférence de presse, Christophe Galtier s’est toutefois montré optimiste pour la rencontre face à Montpellier de ce samedi, puisque la star française a repris l’entrainement collectif. L'occasion pour l'entraîneur du PSG de répondre à ceux qui voient un potentiel problème au moment d'intégrer Mbappé aux côtés de Messi et Neymar, en feu durant la première journée.

Il y a un grand absent dans ce joli début de saison du PSG. Aux prises avec une gêne aux adducteurs, Kylian Mbappé n’a pas participé au Trophée des Champions et encore moins à la première journée de Ligue 1, avec la large victoire sur Clermont (5-0). L'attente est pourtant presque finie, puisque plusieurs sources ont annoncé son retour aux entrainements cette semaine, après avoir longtemps dû travailler tout seul.

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur l’opération dégraissage de Campos https://t.co/oAl3nxm09H pic.twitter.com/RU65oTO6uY — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Mbappé présent face à Montpellier ?

Dès la fin de la rencontre face à Clermont le week-end dernier, Christophe Galtier a tenu à rassurer tout le monde en parlant d’un retour quasiment certains de Kylian Mbappé. « Un retour de Kylian Mbappé le week-end prochain ? Oui je pense, il a eu une petite alerte, on n’a pas voulu prendre de risques » a expliqué le coach du PSG, au micro de Canal + . « Si on avait été sur un match de Champions League, peut-être que Kylian aurait participé au match. Mais là on a préféré retarder son retour et il sera avec nous je pense à Montpellier ».

« Sa petite gêne a disparu. Il est revenu très dynamique »

Confirmation ce jeudi, à l’occasion de la conférence de presse précédant la deuxième journée de Ligue 1, avec la réception de Montpellier au Parc des Princes. « Kylian a été perturbé dans sa préparation » a expliqué le coach du PSG. « Il a eu peu de temps de jeu dans la préparation. Il n’a pas beaucoup de minutes, mais il est en forme. Sa petite gêne a disparu. Il est revenu très dynamique ». Pour rappel, le dernier match officiel de Kylian Mbappé remonte au 13 juin dernier, avec la défaite de l’équipe de France face à la Croatie (0-1).

« Il n’y aucune difficulté d’intégrer Kylian Mbappé. C’est un privilège »