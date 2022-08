Foot - PSG

PSG : Victime de Lionel Messi, il lâche une punchline

Publié le 7 août 2022 à 17h30 par La rédaction

Ce samedi soir, le Paris-Saint-Germain s'est déplacé sur la pelouse Clermont dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Et less hommes de Christophe Galtier (5-0), se sont imposés largement grâce à un grand Lionel Messi. D'ailleurs, Pascal Gastien - le coach clermontois - n'a pas tari d'éloges à l'égard de la star du PSG après la rencontre.

Victorieux 5-0 à Clermont ce samedi soir, le Paris-Saint-Germain a pu compter sur un duo Messi-Neymar en feu. Le tandem a été impliqué sur les cinq buts inscris par le PSG. Le septuple ballon a notamment inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Neymar.

Une prestation encensée par Christophe Galtier

Juste après la rencontre, Christophe Galtier a tenu à mettre en lumière la prestation de Lionel Messi, et notamment son sens tactique. « J'ai échangé avec Leo pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre, la manière dont il se positionne pour jouer, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs autour de lui. » L’entraîneur a même voulu laisser un petit message sur l’impact de La Pulga sur l’ensemble de l’équipe « Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi » . Pour Christophe Galtier, la forme de l’Argentin est aussi due à une très bonne préparation « À partir du moment où il a fait préparation complète, qu'il a ses repères au niveau de sa vie familiale et de son club, de son équipe et de ses partenaires, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison. »

«On peut payer pour voir des joueurs comme ça !»

Malgré l’absence de Kylian Mbappé dans cette rencontre, l’animation offensive était tout de même au rendez-vous côté PSG. Une puissance qui pourrait encore être plus forte lorsque l’attaquant français sera associé à Lionel Messi « Quand il sera associé à Kylian (Mbappé), on aura encore plus de pouvoir offensif » a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse juste après le match.

