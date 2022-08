Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar… La grosse annonce d'Achraf Hakimi

Publié le 7 août 2022 à 16h10 par La rédaction

À nouveau buteur lors de la première rencontre de la saison face à Clermont en Ligue 1, Achraf Hakimi a encore une fois livré une prestation de qualité. Très offensif, le piston droit du PSG a très bien combiné avec les attaquants Neymar et Lionel Messi. Une complicité qu'Achraf Hakimi a mis en lumière.

Le PSG de Christophe Galtier a parfaitement entamé sa saison en Ligue 1. Après une victoire 4-0 contre le FC Nantes à l’occasion du Trophée des Champions, les joueurs du club de la capitale n’ont pas fait dans le détail face au Clermont Foot. Victorieux 5-0, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont livré une très bonne copie. L’international marocain a d’ailleurs été buteur, sur un service de Neymar, alors que le Brésilien a délivré deux autres passes décisives et inscrit un but. Lionel Messi a quant à lui réussi le doublé.

« C’est ce qui marque la différence pour nous »

Dans un entretien accordé à Canal + après le match, Achraf Hakimi s’est exprimé concernant sa très bonne association avec les éléments offensifs du PSG. L’international marocain est en effet parvenu à trouver facilement Lionel Messi et Neymar au cours de la rencontre, provoquant de nombreuses fois le danger sur la cage de Mory Diaw. « Messi et Neymar ? Oui, c’est bien de pouvoir trouver ces joueurs de qualité. C’est ce qui marque la différence pour nous et moi, je m’associe bien avec les deux et j’espère pouvoir continuer comme ça ». De quoi présager du bon pour la suite de la saison…

« On a fait un grand match »