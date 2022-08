Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare un incroyable dégraisse au PSG

Publié le 12 août 2022 à 18h30 par Quentin Guiton

Si le PSG veut encore attirer trois recrues, il doit à tout prix dégraisser. Et à vingt jours de la fin du mercato, la mission devient urgente. Luis Campos va avoir du travail car ce ne sont pas moins de vingt départs qui sont à prévoir ! Si certains cas sont toujours inquiétants, d’autres sont en revanche bien avancés.

Le PSG s’est bien renforcé cet été. Le club de la capitale a en effet réussi à attirer Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Et ça ne semble pas terminé ! En effet, Christophe Galtier l’a confirmé lui-même en conférence de presse, il attend encore trois recrues, un joueur par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Seulement, le PSG avait une autre mission prioritaire cette été : dégraisser l’effectif. Et c’est loin d’être une réussite pour le moment. Si le club s’est déjà séparé de Georginio Wijnaldum, d’Arnaud Kalimuendo ou encore d’Alphonse Areola, la liste des indésirables est encore bien remplie…

Quasiment vingt départs espérés !

Et selon L’Equipe , c’est un peu la panique au PSG. Alors que le mercato ferme ses portes dans vingt jours, près de vingt départs seraient encore à prévoir ! Luis Campos va être bien occupé dans les semaines à venir. Si le conseiller sportif peine à trouver des portes de sortie à certains indésirables, d’autres dossiers sont en revanche plutôt bien embarqués.

Les ventes de Kehrer, Navas et compagnie se précisent !

En effet, s’il n’y a pas encore d’accord officiel, plusieurs ventes seraient très bien parties. Toujours selon L’Equipe , West Ham aurait par exemple transmis deux offres pour Thilo Kehrer. Le défenseur allemand n’aurait cependant pas encore tranché pour un départ en Angleterre. Mais Kehrer serait bien ouvert à un départ, lui qui espère participer à la Coupe du monde 2022 avec la Mannschaft . Le départ de Keylor Navas serait lui aussi bien embarqué. En effet, le gardien ne souhaiterait pas être numéro deux au PSG et serait fortement convoité par Naples. Le Costaricain serait pour sa part emballé par une arrivée en Italie. De plus, l’opération Fabian Ruiz pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs. Une autre vente semblerait imminente, celle d’Eric Junior Dina-Ebimbe. En effet, le Titi parisien aurait même déjà un accord contractuel avec l’Eintracht Francfort. Le PSG et le club allemand n’ont donc plus qu’à s’entendre sur le transfert qui devrait avoisiner les 10M€. Même chose pour Leandro Paredes qui aurait un accord total avec la Juventus selon Fabrizio Romano. Les deux formations ne se sont cependant pas encore entendues mais une vente d’Adrien Rabiot pourrait débloquer l’opération. Le PSG aurait aussi un prétendant pour Abdou Diallo : l'AC Milan. Les Lombards en feraient leur priorité en défense et les Parisiens seraient enfin ouverts à un prêt. Pour Idrissa Gueye, si aucun accord n’a encore été trouvé avec Everton, un départ chez les Toffees semble toujours d’actualité.

C’est plus compliqué pour Icardi et d’autres…