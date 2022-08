Foot - Mercato - PSG

PSG : Deux nouvelles options pour le transfert d’Icardi

Publié le 12 août 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Mauro Icardi devrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival. Depuis la récente sortie de Christophe Galtier, de plus en plus de clubs semblent justement s’intéresser à lui et c’est notamment le cas en Serie A, où deux nouvelles pistes pourraient se dessiner pour l’attaquant du PSG.

Si le message n’était pas passé, Mauro Icardi sait désormais à quoi s’attendre. Par la bouche de Christophe Galtier, le PSG a clairement indiqué la porte de sortie à son attaquant, qui sort d’une saison catastrophique et dont le contrat court encore jusqu’en juin 2024. Mais où pourrait-il rebondir ?

La Juve passe son tour, Monza rêve du gros coup

Un retour en Italie semble être la piste préférée du clan Icardi, puisque Sport Mediaset révèle ce vendredi que Wanda Nara aurait récemment essayé de relancer la Juventus, sans succès. La bonne nouvelle arrive toutefois de Monza, qui ne serait pas du tout sorti de la course après le recrutement d’Andrea Petagna et souhaiterait vendre pour faire de la place à Mauro Icardi.

La Roma et la Salernitana pourraient être tentés