Mercato - PSG : Wanda Nara lâche ses vérités et répond à Galtier

Publié le 12 août 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Lors d’une discussion avec une présentatrice de télévision argentine, Wanda Nara a abordé en long et en large la situation de son compagnon Mauro Icardi, dot il gère la carrière. Sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant ne fait clairement plus partie des plans du Paris Saint-Germain, qui souhaite le voir partir.

Il est loin le temps où l’on estimait que Leonardo avait flairé le bon coup, engageant l’un des meilleurs buteurs de Serie A pour une soixantaine de millions. Depuis ce moment, la carrière de Mauro Icardi semble avoir été une longue chute vers la médiocrité, puisque la saison dernière on a surtout parlé de lui pour ses frasques extra-sportives que pour ses buts avec le PSG. Logique donc que son nom apparaisse parmi les premiers indésirables, avec la nouvelle direction parisienne qui a d’ailleurs recruté Hugo Ekitike et qui semble vouloir boucler un autre coup en attaque, comme avec Marcus Rashford de Manchester United.

Galtier montre la porte de sortie à Icardi

Les derniers doutes ont été balayés par Christophe Galtier lui-même, qui en conférence de presse a clairement parlé d’un départ de Mauro Icardi. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ » a expliqué le coach du PSG, ce jeudi. « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance ». Plusieurs pistes sont évoquées, de Manchester United à Galatasaray, en passant par un retour en Italie du côté de Monza.

« Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraineur et que le nouveau prend d'autres décisions »

Jusque-là assez discrète, Wanda Nara a enfin commenté la situation de Mauro Icardi, répondant notamment à la récente sortie de Christophe Galtier. « Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraineur et que le nouveau prend d'autres décisions » a expliqué la compagne d’Icardi, dans des propos relayés ce vendredi par Il Corriere dello Sport . « C'est pour cela qu’il y a des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs ».

« Il fait toujours partie de ce club et cela sera le cas pour les deux prochaines années au moins »