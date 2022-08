Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un incroyable coup de dernière minute tenté par Campos ?

Publié le 12 août 2022 à 09h45 par Axel Cornic

A la recherche d’un défenseur, Luis Campos rêve toujours de Milan Skriniar, qui ne semble toutefois pas se rapprocher du Paris Saint-Germain pour le moment. Ainsi, le nouveau boss du recrutement parisien multiplie les pistes, avec notamment Mohamed Simakan du RB Leipzig... mais également Nikola Milenkovic de la Fiorentina !

Dès le 16 juin, nous vous avons annoncé sur le10sport.com la volonté de Luis Campos d’aller chercher Milan Skriniar, l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années. Les négociations avec l’Inter ne semblent toutefois pas avancer et tout récemment, Tuttosport a même annoncé qu’à Milan on n’aurait plus aucune nouvelle du PSG depuis un mois.

Le PSG a fait une tentative pour Milenkovic

En effet, Luis Campos semble travailler sur des pistes alternatives et cela semble notamment avoir été le cas avec Nikola Milenkovic. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce vendredi que le PSG aurait fait une tentative sur le fil pour le défenseur de la Fiorentina, qui a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2027.

Simakan, le nouveau gros dossier en défense ?