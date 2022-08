Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Icardi essuie un échec cuisant sur le mercato

Publié le 12 août 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi doit absolument se trouver un club en ce mercato estival, s’il ne veut pas passer les six prochains mois en tribunes. La presse argentine parle d’un intérêt de la part de Manchester United ou de Galatasaray, mais son entourage pencherait toujours pour un retour en Italie.

Ou jouera Mauro Icardi cette saison ? Ce qui semble certain, ce que ce ne sera pas au PSG ! L’attaquant n’y a plus sa place et Christophe Galtier lui a clairement indiqué la porte de sortie, ce jeudi. « Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif » a déclaré le coach du PSG, en conférence de presse. « Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ ».

La Juventus a dit non à Icardi

D’après les informations de Sport Mediaset , Wanda Nara aurait tout récemment relancé une vieille piste, en proposant Mauro Icardi à la Juventus. La réponse a été catégorique, puisque Massimiliano Allegri aurait fermé la porte à une arrivée de l’ancien capitaine de l’Inter.

« Il fait toujours partie de ce club et cela sera le cas pour les deux prochaines années au moins »