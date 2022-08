Foot - Mercato - PSG

Luis Campos peut reprendre espoir pour ce transfert

Publié le 12 août 2022 à 16h45 par Quentin Guiton

Milan Skriniar est la grande priorité du PSG pour la défense. Seulement, le dossier traine depuis plusieurs semaines maintenant et la tendance était même à une prolongation du Slovaque à l’Inter Milan. Mais ce vendredi, la presse italienne révèle que les Nerazzurri pourraient sacrifier Milan Skriniar pour renflouer leurs caisses…

Le dossier Milan Skriniar est sans aucun doute le plus long de cet été pour le PSG. Le joueur de l’Inter Milan est depuis de très longues semaines la grande priorité de Luis Campos pour la défense. Mais les négociations bloqueraient à cause des demandes trop élevées des Nerazzurri . Pour le Slovaque à qui il reste seulement un an de contrat, le club italien demanderait au minimum 70M€. Le PSG refuserait catégoriquement, lui qui ne veut plus surpayer les joueurs. La tendance était même à une prolongation du joueur du côté de l’Italie. Pire, selon Tuttosport , le club lombard n’aurait plus du tout de nouvelles du PSG depuis un mois !

Mercato - PSG : Une réponse fracassante tombe pour Marcus Rashford https://t.co/yMDvAKYnVG pic.twitter.com/lDxiYCBG2M — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

L’Inter plus obligé de vendre Skriniar ?

Et l’affaire n’allait pas s’arranger pour le PSG. En effet, d’après les informations de Calciomercato.com , l’Inter Milan compterait utiliser les 20M€ de la vente d’Andrea Pinamonti à Sassuolo pour blinder le contrat de Milan Skriniar. De son côté, le joueur ne serait pas contre rester en Lombardie. Si avant, la vente de Skriniar semblait être nécessaire pour renflouer les caisses du club, les choses auraient donc changé… ou peut-être pas.

Skriniar toujours l’élément à sacrifier