Nuno Mendes lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 12 août 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Convaincant lors de sa première année a PSG, Nuno Mendes a vu son option d'achat être levée. Pour conserver l'arrière gauche, le club parisien a versé près de 40M€ à son ancienne équipe, le Sporting Portugal. Alors que la nouvelle saison vient à peine de débuter, le jeune joueur s'est livré sur son passage au PSG et sur le prochain match face à Montpellier.

Le côté gauche de la défense a longtemps été le talon d'Achille du PSG, surtout après la grave blessure de Juan Bernat en septembre 2020. Abdou Diallo n'évoluait pas dans sa position préférentielle, tandis que Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker perdaient pied lorsque le niveau augmentait. Durant l'été 2021, le recrutement d'un arrière gauche est vite devenu prioritaire. En toute fin de mercato estival, Leonardo trouvait sa perle rare. Alors directeur sportif du PSG, il avait réussi à boucler l'arrivée de Nuno Mendes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors âgé de 19 ans, ce joueur avait réalisé des prestations encourageantes sous le maillot du Sporting Portugal et se lançait un pari en rejoignant un top club européen. Pari gagnant puisque Nuno Mendes a vite pris le dessus sur la concurrence et s'est installé dans le onze titulaire de Mauricio Pochettino.

« Je donnerai toujours tout pour le club »

Ravis de la saison réalisée par Nuno Mendes, les responsables du PSG ont décidé de lever l'option d'achat présente dans son contrat et fixée à 40M€. Désormais lié au PSG jusqu'en 2026, le joueur portugais s'est confié sur son passage à Paris dans un entretien accordé à PSG TV. « Maintenant, je suis un joueur parisien pour de bon. En fait, ça ne change pas grand-chose, je continue à représenter le Paris Saint-Germain comme je le faisais auparavant. Je donnerai toujours tout pour le club. Maintenant, je sais que je serai ici plusieurs années au club. J'espère que ça se passera bien, parce que je veux continuer ici » a-t-il déclaré ce vendredi.

Nuno Mendes espère confirmer les attentes

Nuno Mendes le reconnait, il a beaucoup appris au PSG, notamment en côtoyant des stars mondiales comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. « Je n'ai pas beaucoup changé au niveau de ma personnalité, mais en termes de football, j’ai tout donné pour m’améliorer chaque jour. C'est mon objectif et je vais continuer à travailler dur pour y arriver » a admis le joueur portugais.

« Ce sont de très, très, très grands supporters »