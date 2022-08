Foot - Mercato

Messi, Bernardo Silva, Navas… Toutes les infos mercato du 13 août

Publié le 13 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Campos va lancer une grande opération pour Lionel Messi

Alors qu'il est question d'un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone l'été prochain, l'Argentin pourrait bien rester au PSG. En effet, ce samedi, L'Equipe explique que le club de la capitale voudrait prolonger le septuple Ballon d'Or. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2023, Messi dispose d'une année supplémentaire en option.



OM : Révélation à 20M€ sur la future recrue de Longoria

Après Alexis Sanchez, un nouveau joueur va rejoindre l'OM. En effet, suite au départ de Pol Lirola pour Elche, c'est Issa Kaboré qui va être prêté par Manchester City afin de renforcer le poste de piston droit derrière Jonathan Clauss. Le Burkinabais, passé par Troyes la saison dernière, va retrouver la Ligue 1 dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Et comme expliqué par L'Equipe , celle-ci devrait avoisiner les 20M€ pour Traoré.



PSG : Après Messi, Campos va s'attaquer à deux dossiers XXL en interne

Une fois le mercato terminé, Luis Campos va encore avoir de gros dossiers à gérer. Et le conseiller sportif du PSG va notamment se pencher sur les prolongations. Il n'y aurait d'ailleurs pas que Lionel Messi de concerné. Selon les informations de L'Equipe , Marquinhos et Marco Verratti seront également deux gros dossiers géré par le PSG dans les semaines à venir.



PSG : L'incroyable sortie de Guardiola sur Bernardo Silva

Selon les informations du 10sport.com , le PSG pense à Bernardo Silva. Mais encore faut-il convaincre Manchester City de lâcher le Portugais. Et dans le nord de l'Angleterre, Pep Guardiola n'a visiblement pas envie de se séparer de Bernardo Silva. Il a en effet confié : « Je veux Bernardo Silva ici à 100 %, ou à 110 %. Je le veux, je le veux et je le veux. Parce que je l'aime. La raison pour laquelle je suis entraîneur, c'est parce que je peux vivre et m'entraîner avec des joueurs et des gens, des êtres humains comme Bernardo ».



PSG : Cette incroyable révélation sur Keylor Navas