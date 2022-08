Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan XXL du Qatar avec Mbappé… et Rashford

Toujours en pleines discussions avec l’entourage de Marcus Rashford, le buteur de Manchester United, le PSG pourrait faire une offre très prochainement. Le club de la capitale a déjà tout prévu avec l’international anglais, le plan serait de l’associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne.

Avec le départ d’Arnaud Kalimuendo et la mise à l’écart de Mauro Icardi, Christophe Galtier attend un nouvel attaquant. Le PSG scrute le marché et négocie depuis quelques jours avec l’entourage de Marcus Rashford. Dans le dur à Manchester United, l’international anglais serait très tenté par l’option parisienne.

Le PSG prévoirait même de faire une offre. Vu l’évolution positive des négociations, le club de la capitale pourrait dégainer très prochainement avec un contrat long terme à la clé. Le plan de Luis Campos est clair : il veut un nouveau buteur d’ici la fin du mercato, mais à n’importe quel prix.

