Foot - Mercato - PSG

Campos va dégainer une offre XXL pour le transfert de Rashford

En quête d’un attaquant d’ici la fin du mercato, le PSG continue d’avancer sur le dossier Marcus Rashford. Les négociations vont dans le bon sens et le club de la capitale s’apprêterait à faire une offre de transfert pour Manchester United. Un contrat long terme pourrait être proposé à l’international anglais.

Cela continue de bouger dans le sens des arrivées au PSG. Christophe Galtier a réclamé un attaquant, Luis Campos est passé à l’action dans la foulée. Marcus Rashford est la nouvelle cible du PSG, l’attaquant de Manchester United serait même décidé à rejoindre Paris à un an de la fin de son contrat avec les Red Devils.

Les discussions se poursuivent entre le PSG et l’entourage de Rashford, une rencontre aurait même eu lieu la semaine dernière. Bien que Manchester United n’envisage absolument pas de s’en séparer, les négociations continuent.

Paris Saint-Germain prepare offers to Marcus Rashford and Manchester United after positive talks. • PSG plan to pair England international in two-man attack with Kylian Mbappe.https://t.co/VSIBu7w7J1 pic.twitter.com/RDzdJYEQHk