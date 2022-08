Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énormes révélations sur cette piste XXL de Campos

Publié le 13 août 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG serait toujours à la recherche d’un nouvel attaquant. De ce fait, Luis Campos a récemment jeté son dévolu sur Marcus Rashford. L’international anglais serait une piste de longue date du club de la capitale. Toutefois, Manchester United ne semble pas prêt à céder dans ce dossier, d’autant plus qu’Erik Ten Hag s’est déjà montré très clair.

En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a confirmé qu’il attendait l’arrivée d’un nouvel attaquant pour accompagner Kylian Mbappé. Luis Campos s’est donc mis au travail et a jeté son dévolu sur Marcus Rashford. Comme révélé par L’Equipe et RMC Sport , le joueur de 24 ans ne serait pas contre l’idée d’évoluer dans la capitale, bien au contraire. Toutefois, Erik Ten Hag s’est montré très clair ce vendredi. « Rashford ? Il est vraiment important, vous l'avez vu depuis le premier jour où je suis ici, je suis vraiment content de lui, je ne veux pas le perdre, il est définitivement dans nos plans » a-t-il confirmé en conférence de presse. De ce fait, Marcus Rashford pourrait bien échapper une nouvelle fois au PSG.

Le PSG convoite Rashford depuis un bon moment...

En effet, Fabrizio Romano a confié sur sa chaîne YouTube que l’attaquant de Manchester United est sur la liste du PSG depuis l’été dernier : « Erik Ten Hag était très clair à propos de Marcus Rashford lors de sa conférence de presse. Nous avons vu certaines rumeurs depuis la France concernant Rashford et la possibilité qu’il rejoigne le PSG. Il est sur la liste du PSG depuis un long moment, et lors de l’été 2021, il était l’un des joueurs qui figuraient sur la liste de Mauricio Pochettino. Maintenant, avec un nouveau manager et directeur, le PSG apprécie toujours le joueur. »

... et est passé à l’action du côté du joueur

« Ils ont eu des contacts avec son agent mais, du côté de Manchester United, Erik Ten Hag a été clair en public et en privé sur le fait que le club ne peut pas perdre un joueur comme Marcus Rashford - Anglais, grand joueur avec un gros potentiel et qui est né à Manchester » a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato.

Mais Manchester United n’est pas prêt de céder