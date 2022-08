Foot - Mercato - PSG

PSG : Mauro Icardi prêt à donner le feu vert pour son transfert

Publié le 13 août 2022 à 17h30 par Hugo Chirossel

Alors qu’il est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a peu d’options sur le marché des transferts. Ces derniers jours, un intérêt de Galatasaray et de Manchester United était évoqué, même si Monza est également intéressé. L’attaquant argentin serait d’ailleurs favorable à l’idée de rejoindre les Red Devils.

« J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que j'allais restreindre encore le groupe, que je ne veux pas travailler avec vingt-cinq joueurs de champ, que ce n'est pas possible d'avoir des joueurs de tous les côtés . » Présent en conférence de presse jeudi, Christophe Galtier a été clair quant à la situation de Mauro Icardi. Le nouvel entraîneur du PSG ne compte pas sur lui et l’invite à se trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines.

Transferts - PSG : Engagé dans un chantier colossal, Campos se fait calmer sur le mercato https://t.co/0XYDe1gfgA pic.twitter.com/44H6YgRmaf — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

« Il faut trouver le meilleur compromis possible »

« Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons, je pense que c'est important qu'il se relance », avait ajouté Christophe Galtier à ce sujet. « Est-ce qu'il aspire à trouver un club qui joue la Champions League ou est-ce qu'il aspire à jouer dans un championnat bien précis ? Je ne le sais pas. Mais je crois qu'à la fois dans l'intérêt de Mauro mais aussi dans l'intérêt du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c'est-à-dire un club où il peut exprimer ses qualités, parce qu'il n'a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. »

« Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraîneur »

Pour sa femme et agent, Wanda Nara, « ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraîneur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour cela qu’il y a des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs », des propos relayés par le Corriere dello Sport . Alors qu’il semblait avoir peu d’options, Mauro Icardi a vu deux clubs sortir du bois ces derniers jours. D’après TyC Sports , Galatasaray et Manchester United seraient intéressés par son profil.

Icardi favorable à un départ pour Manchester United