PSG : Wanda Nara, transfert… Le dossier Icardi s’enflamme

Publié le 13 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Au PSG, Mauro Icardi n’est clairement plus en odeur de sainteté. L’Argentin s’entraîne d’ailleurs actuellement avec le groupe des indésirables en attente d’un possible transfert d’ici la clôture du marché des transferts. Jusqu’à présent, un départ d’Icardi semblait toutefois compliqué, mais voilà qu’en coulisses, cela bougerait. Wanda Nara serait ainsi active et elle n’a d’ailleurs pas manqué de lâcher une déclaration fracassante.

Où jouera Mauro Icardi à compter du 1er septembre ? Aujourd’hui, l’Argentin est un joueur du PSG, qui fait toutefois tout pour s’en séparer avant la clôture du mercato estival. En effet, le natif de Rosario est aujourd’hui un indésirable et c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’entraîne avec le groupe 2 au PSG, à l’écart de celui de Christophe Galtier. Un loft mis en place par Luis Campos afin d’accélérer les départs de ceux qui en font partie, Mauro Icardi y compris.

« Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible »

D’ailleurs, en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a évoqué le cas de Mauro Icardi. L’entraîneur du PSG a alors expliqué : « Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière ».

Du monde s'active pour Icardi

Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc la question concernant Mauro Icardi. Jusqu’à présent, l’affaire semblait bien mal engagée alors que le buteur du PSG n’était pas forcément enclin à faire ses valises. Mais cela pourrait changer. En effet, selon les informations de TyC Sports, Icardi pourrait se laisser tenter par un départ vers Manchester United, intéressé à l’idée de recruter l’Argentin cet été dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. En parallèle, après avoir manqué Alexis Sanchez, Galatasaray penserait aussi à Mauro Icardi. A moins que l’ancien de l’Inter Milan ne retourne en Italie ? Alors que la piste Monza semble toujours active pour l’Argentin, la presse italienne a également fait écho d’un intérêt de l’AS Rome et de La Salernitana.

« Il fait toujours partie de ce club »