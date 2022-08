Foot - Mercato - OL

OL : Lacazette se lâche sur les coulisses de son grand retour

Publié le 12 août 2022 à 21h30 par Quentin Guiton

Après cinq saisons passées en Premier League du côté d’Arsenal, Alexandre Lacazette a signé son grand retour cet été à l’OL. Aux côtés de Corentin Tolisso, l’attaquant retrouve donc son club formateur où il a passé huit ans de sa carrière. Dans une interview accordée à Free Ligue 1, Lacazette a d’ailleurs révélé les coulisses de son incroyable retour…

Cinq ans plus tard, le voilà de retour chez lui. En 2017, Alexandre Lacazette voulait franchir un nouveau cap dans sa carrière et décidait de découvrir la Premier League du côté d’Arsenal. L’attaquant signait chez les Gunners pour 53M€. Et après avoir inscrit 71 buts en 206 matchs en Angleterre, le « Général » a fait son grand retour cet été à l’OL. Après une saison 2021-2022 plus que décevante, le club rhodanien a décidé de faire appel à des anciens de la maison pour rebondir. Ainsi, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont été appelés en renfort. D’ailleurs, l’ancien Gunner n’a pas mis longtemps à regagner son statut de patron.

Un retour de rêve

Vendredi soir dernier, le joueur de 31 ans retrouvait le Groupama Stadium pour le premier match de l’OL en Ligue 1 cette saison. Ovationné avant le début du match, Lacazette n’a clairement pas manqué son retour. Outre son but et sa passe décisive, l’attaquant français a eu un gros impact dans le jeu de l’OL et a donc grandement participé à la victoire de son club formateur face à l’AC Ajaccio (2-1). Des retrouvailles de rêve.

L’OL a contacté Lacazette dès mars

Dans une interview accordée à Free Ligue 1 , Alexandre Lacazette a accepté de revenir sur les dessous de son incroyable comeback à l’OL. Et l’attaquant a notamment révélé que le club lyonnais pensait à lui il y a un moment déjà : « J'ai rencontré le président (Jean-Michel Aulas) et Vincent Ponsot (directeur général) au mois de mars. Et dès le mois de mars, j'ai senti vraiment une volonté de leur part (de le faire revenir) » . L’OL a réalisé un forcing sur de longues semaines pour tenter de convaincre leur ancien joueur de revenir : « Honnêtement, chaque semaine, ils appelaient mon agent. Moi, je voulais prendre mon temps, finir la saison. Déjà pour être professionnel par rapport à mon ancien club. Et ensuite, j'ai vu plusieurs offres. Vraiment le projet et l'envie qu'ils avaient, le fait qu'ils croyaient en moi, c'est ce qui a fait pencher la balance."

Lacazette s’est senti désiré