OM : Un rêve de Pablo Longoria s’envole en fumée sur le marché

Publié le 12 août 2022 à 19h35 par Thomas Bourseau

William Saliba serait susceptible d’enfin faire son trou à Arsenal comme Mikel Arteta, son entraîneur l’a fait savoir, et surtout au vu de la position du principal intéressé sur la saison à venir. Pour autant, Pablo Longoria espérerait depuis un moment le rapatrier à l’OM. Mais la menace d’une prolongation de contrat à Arsenal, qui planait seulement jusqu’ici, pourrait rapidement devenir réalité.

Au terme d’une saison ponctuée de grosses performances qui lui ont notamment permis de franchir les portes de l’Équipe de France, William Saliba peut se dire que son prêt à l’OM a été un franc succès. Si bien que Pablo Longoria ait publiquement fait part de sa volonté de retrouver Saliba à Marseille malgré l’expiration de son prêt au printemps dernier.

Longoria a rencontré l’agent de Saliba à Londres

Président de l’OM, Pablo Longoria s’est dit être sur la même longueur d’onde que son responsable de la communication, à savoir Jacques Cardoze, au sujet de William Saliba. Les deux dirigeants phocéens ont travaillé pendant des semaines pour qu’il revienne. D’ailleurs, d’après les informations de Fabrizio Romano communiquées à la toute fin du mois de juillet, le président Longoria se serait rendu à Londres dans l’optique de s’entretenir avec le représentant de William Saliba pour éventuellement discuter d’un retour de l’international français de 21 ans.

◾ The heat ◾ Fabio Vieira ◾ Our team culture ◾ A new deal for Saliba'🗞 Read every word from Mikel's press conference this afternoon 👇#ARSLEI — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2022

Le train Saliba est passé

Néanmoins, William Saliba ne devrait pas repartir en prêt une quatrième fois depuis son transfert à Arsenal à l’été 2019. Et c’est du moins le message que le défenseur des Gunners a fait passer la semaine dernière après sa performance XXL face à Crystal Palace (2-0) qui lui a valu le trophée d’homme du match pour sa première en Premier League. « Cela m'a aidé de passer deux ans en prêt en France parce que je suis jeune, on a besoin de jouer. Maintenant je suis de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison. Nous savions que ce serait difficile ici, mais nous étions forts et solides. J'ai attendu longtemps avant de faire mes débuts et je suis heureux de commencer avec une feuille propre et une victoire. C'est important pour la confiance » . Confiait alors Saliba pour Sky Sports.

Et Arsenal pense même à le prolonger