OM : Longoria doit faire face à un gros chantier en défense

Publié le 12 août 2022 à 15h30 par Hugo Chirossel

Alors que l’Olympique de Marseille devrait bientôt envoyer Pol Lirola à Elche, en prêt avec option d’achat, Pablo Longoria aurait ciblé Issa Kaboré pour le remplacer. Dans le même temps, l’OM espère toujours trouver une porte de sortie à Duje Caleta-Car, mais les Marseillais veulent encore renforcer leur défense. Eric Bailly fait partie de la short-list des Phocéens, qui étudient également d’autres options. Avec la défense de l'OM, Longoria a de quoi faire jusqu'à la fin du mercato...

« La situation de Duje est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. On peut le répéter, l'Olympique de Marseille n'aura aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club . » Lors de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a été clair quant à la situation de Duje Caleta-Car. En fin de contrat en juin 2023, l’international croate doit s’en aller cet été.

L’OM s’intéresse à Eric Bailly

Comme l’indique RMC Sport , l’OM chercherait toujours un point de chute pour son défenseur de 25 ans, mais serait également intéressé par de nouveaux renforts. Si Pablo Longoria rêvait de faire revenir William Saliba, de retour à Arsenal après son prêt, le président marseillais sait que ce dossier sera très compliqué à réaliser. Les Gunners comptent sur lui, il a d’ailleurs été élu homme du match lors de la reprise du championnat face à Crystal Palace (2-0). Dans ces conditions, l’Olympique de Marseille étudierait d’autres pistes. Parmi elles, il y a celle menant à Eric Bailly, comme indiqué par L’Équipe ces derniers jours.

Longoria veut prendre son temps

D’après RMC Sport , l’OM veut un défenseur central expérimenté. L’international ivoirien, sous contrat jusqu’en 2024, correspond donc au profil recherché. Mais les négociations avec Manchester United n’avanceraient pas très rapidement. Pablo Longoria compterait attendre un peu, afin de voir si les choses se décantent en fin de mercato et étudierait également d’autres options, dont les noms n’ont pas été révélés. Ce ne sont pas les seuls mouvements prévus en défense, puisque Pol Lirola devraient bientôt être envoyé en prêt à Elche.

