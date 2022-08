Foot - Mercato - OM

Longoria a dégainé son offre pour ce coéquipier de Ronaldo

Publié le 12 août 2022 à 13h10 par Dan Marciano

Malgré l'arrivée d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria n'est toujours rassasié. D'ici la fin du mois d'août, le président de l'OM pourrait boucler quelques jolis coups, notamment dans le secteur défensif. Comme le confirme la presse anglaise ce vendredi, le club marseillais aurait transmis une offre pour Éric Bailly. Une proposition étudiée actuellement par Manchester United.

La défense centrale de l'OM va changer de visage cette saison. Cet été, le club marseillais a accueilli Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré. Mais cela ne serait pas suffisant pour Pablo Longoria, prêt à tenter un dernier coup. Selon L'Equipe , l'OM aurait relancé la piste Éric Bailly, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2024.

Mercato - OM : Alexis Sanchez ne sera pas la dernière recrue de Longoria https://t.co/shWpBC6Xjf pic.twitter.com/0akEBiEX7r — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

L'OM aurait transmis une offre pour Éric Bailly

Ce vendredi, The Daily Mail confirme l'intérêt de l'OM pour l'international ivoirien. Selon le quotidien anglais, le club marseillais aurait transmis une première offre dans ce dossier Bailly. Il ne serait aucunement question d'un prêt, mais bien d'un transfert sec.

L'OM en bonne position dans le dossier Bailly ?

Le média évoque aussi des intérêt de West Ham, Fulham, le FC Séville, le Milan AC, la Roma et de l'AS Monaco pour le joueur de 28 ans. Mais ces équipes auraient une longueur de retard sur l'OM car elles n'envisagerait d'accueillir Bailly seulement sous la forme d'un prêt. Or, Manchester United a fait savoir aux concurrents qu'il n'était pas enclin à le céder cette saison, sauf dans le cadre d'un transfert. Le club anglais évaluerait actuellement la proposition de Pablo Longoria.