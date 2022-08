Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Révélations sur le transfert d'Arkadiusz Milik

Publié le 12 août 2022 à 12h30 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup avec l’arrivée d’Alexis Sanchez, mais l’OM est désormais dans l’obligation de se séparer de certains éléments. Des joueurs, tels qu’Arkadiusz Milik, pourraient s’en aller en cas d’offre intéressante. L’attaquant polonais fait d’ailleurs l’objet d’un intérêt de la Juventus, tandis que le Borussia Dortmund et Valence sont venus aux renseignements.

L’Olympique de Marseille a présenté il y a quelques jours sa dernière recrue, Alexis Sanchez. Un joueur qui doit permettre à l’OM « d’avoir un saut de niveau, de changer un peu la dimension à l’intérieur de l’effectif pour être plus compétitif », comme le confiait Pablo Longoria lors de la présentation de l’international chilien. Il faut dire que l’attaque phocéenne compte désormais Alexis Sanchez, Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, auxquels on peut ajouter des joueurs comme Dimitri Payet ou Cengiz Ünder.

Lirola et De La Fuente partent en prêt

Mais pas sûr que l’ancien de l’Inter Milan évolue avec tous ces joueurs d’ici à la fin du marché des transferts. En effet, l’OM est désormais dans l’obligation de vendre certains de ses éléments. Ces dernières heures, le club aurait bouclé les départs de Pol Lirola et Konrad De La Fuente. Le premier va rejoindre Elche en prêt avec option d’achat fixée à 8M€, tandis que le second va s’engager avec l’Olympiakos, lui aussi en prêt avec option d’achat, comme l’indique La Provence . En revanche, une vente de joueurs importants comme Arkadiusz Milik, Gerson où Cengiz Ünder ne serait également pas à exclure dans les prochaines semaines.

La Juventus, le Borussia Dortmund et Valence sur Milik

Pour l’attaquant polonais, sous contrat jusqu’en 2025, La Provence confirme que la Juventus est récemment revenue à la charge. La Vieille Dame aurait pris des renseignements auprès de l’OM. Dans le même temps, le Borussia Dortmund et Valence auraient également manifesté leur intérêt. Du côté de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor ne souhaiterait pas perdre Arkadiusz Milik et voudrait continuer à travailler avec l’attaquant polonais de 28 ans. Mais d’autres éléments offensifs pourraient s’en aller.

Dieng et Bakambu prétendant à un départ