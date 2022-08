Foot - Mercato - OM

Mercato : Alexis Sanchez fait déjà une énorme victime à Marseille

C’est désormais officiel, l’OM s’est attaché les services d’Alexis Sanchez qui a l’avait résilié son contrat avec l’Inter Milan. Un très joli coup pour le club phocéen, mais cela devrait engendrer des départs. A commencer pas Bamba Dieng dont l’idole n’est autre qu’Alexis Sanchez.

L’OM a réussi l’un des plus gros coups de l’ère McCourt puisque Pablo Longoria a obtenu la signature d’Alexis Sanchez. Les Marseillais s’offrent donc un attaquant doté d’un CV très impressionnant, mais qui encombre un peu plus un secteur offensif déjà bien fourni. Par conséquent, des départs sont attendus très rapidement.

Et selon les informations de Fabrizio Romano, c’est bien Bamba Dieng qui va faire les frais de l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le jeune sénégalais n’entrait déjà pas dans les plans d’Igor Tudor avant la signature de l’ancien du Barça, ce n’est donc pas aujourd’hui que la tendance va s’inverser. Deux clubs de Premier League seraient dans le coup pour ce transfert qui devrait avoisiner les 15M€.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM Talks will continue in the next days to find a solution.