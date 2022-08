Foot - Mercato

Le successeur de Neymar enfin trouvé par le FC Barcelone ?

Publié le 12 août 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Cela fait à présent cinq ans que Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Depuis, les stars se sont empilées au Barça pour combler le vide laissé par le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Cependant, il se pourrait que l’attente soit terminée avec l’arrivée de Raphinha à en croire les propos de Xavi Hernandez.

À l’été 2017, un séisme à forte magnitude avait lieu à Barcelone. Malgré une prolongation de contrat signée un an plus tôt, Neymar quittait le FC Barcelone pour… rejoindre le PSG. En effet, le club de la capitale s’était aligné sur le montant de sa clause libératoire fixée à 222M€ et depuis, le Barça n’a cessé de tenter de recruter des stars afin de palier le départ du Brésilien.

Dembélé, Coutinho… Ils se sont succédés pour remplacer Neymar

Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et bien d’autres grands noms se sont succédés au Barça . Et à ce jour, par moments, seul le gros investissement effectué pour Dembélé a semblé avoir porté ses fruits. Cependant, il se pourrait bien que le dignes successeur de Neymar ait été enfin trouvé par le FC Barcelone au cours de cette fenêtre des transferts.

Raphinha a du Neymar en lui selon Xavi