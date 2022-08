Foot - PSG

Mbappé, Neymar, Messi… La mise au point de Galtier sur ses stars

Publié le 7 août 2022 à 13h45 par La rédaction

Le PSG est sorti largement victorieux de sa rencontre face à Clermont lors de l’ouverture de la Ligue 1 (5-0). Une rencontre au cours de laquelle Neymar et Lionel Messi ont tous les deux marqué, tandis que Kylian Mbappé était absent. Christophe Galtier, après le match, a annoncé sa stratégie pour gérer ses stars au sein de son effectif.

C’est un des défis majeurs pour chaque entraîneur du PSG. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice est arrivé cet été à la tête du club parisien. L’objectif est clair pour les dirigeants : il est temps pour Paris d’aller chercher cette première Ligue des Champions, convoitée depuis tant d’années. Christophe Galtier doit maintenant composer avec un effectif composé de stars, comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi. Après la large victoire 5-0 du PSG face à Clermont lors de la première rencontre de la saison de Ligue 1, l’entraîneur est revenu sur sa gestion de ses stars…

« Il faudra évidemment gérer au mieux »

« Gérer les stars et sortir Neymar, Messi et Kylian ? Oui, j’ai déjà évoqué cela avec les trois. Là on est à un match par semaine, ça va. Après comme vous l’avez dit, ça va être une première partie de saison très compacte. On aura quasiment 26 matches avec les sélections et après il y aura la Coupe du Monde. Il faudra évidemment gérer au mieux ces joueurs-là. Personne ne veut sortir, mais il faudra le faire et peut-être aussi quelques fois ne pas démarrer le match pour garder une équipe forte pour la première partie de saison » , a expliqué Christophe Galtier au micro de Canal + .

Transferts - PSG : Après Renato Sanches, Luis Campos a deux cracks dans son viseur https://t.co/QB95QnDlxt pic.twitter.com/zIt240OSDw — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

L’année ou jamais pour le PSG ?

Toujours est-il que pour les deux premiers matches de la saison, le PSG version Christophe Galtier semble avoir complètement changé de visage par rapport à la saison précédente. Avec 9 buts marqués en seulement deux matches officiels (face à Nantes lors du Trophée des Champions et contre Clermont en Ligue 1), le PSG semble être plus fort que jamais sur la scène nationale. Et le changement de dispositif semble également faire du bien au collectif parisien. Neymar et Lionel Messi ont entamé la saison en pleine forme. Reste à savoir comment Kylian Mbappé démarrera son exercice, lui qui avait été écarté du groupe pour la première journée suite à une légère blessure. Ce pourrait être l’année ou jamais pour le PSG dans leur quête de la Ligue des Champions…