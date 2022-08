Foot - Mercato - PSG

Campos reçoit un terrible message pour le transfert de Skriniar

Publié le 12 août 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Milan Skriniar reste la grande priorité du Paris Saint-Germain en défense, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Les négociations avec l’Inter semblent toutefois bloquer sur le prix, puisque Luis Campos n’aurait aucune intention de payer les 70M€ réclamés. Et après les déclarations de Simone Inzaghi ce vendredi, les choses ne vont pas s’arranger pour le PSG...

On vous parle de lui depuis le 16 juin dernier sur le10sport.com. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et grand acteur du Scudetto de l’Inter en 2021, Milan Skriniar a tapé dans l’œil du PSG. Déjà suivi par Leonardo, le Slovaque a été choisi par Luis Campos pour renforcer la défense à trois de Christophe Galtier, avec tous les doutes qui peuvent exister sur l’état physique de Sergio Ramos. Si tout a semblé avancer très rapidement avec un accord trouvé avec le joueur et un transfert quasiment assuré qui a fait la Une de La Gazzetta dello Sport , un obstacle semble bloquer les choses depuis plusieurs semaines. Certains médias en Italie parlent même d’un silence du PSG long d’un mois...

Le PSG et l’Inter jamais d'accord sur le prix

Car l’essentiel réside dans le prix ! Depuis le début des négociations l’Inter est ouverte au départ d’un joueur dont le contrat se termine dans seulement quelques mois, mais a toujours fixé une condition : Milan Skriniar partira pour une indemnité d’au moins 70M€. Impossible pour la nouvelle direction du PSG, puisque Le Parisien assure qu’Antero Henrique compterait chaque sou et souhaiterait gommer l’image d’un club prêt à dilapider l’argent sur le mercato. A en croire les dernières indiscrétions de Il Corriere dello Sport , le PSG serait arrivé maximum jusqu’à 65M€, bonus compris.

« Le mercato est clos pour l’Inter, sur les départs comme sur les arrivées »

Ce vendredi, c’est un nouveau rebondissement assez important qui s’est produit pour l’un des plus gros feuilletons du mercato du Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse avant la première journée de Serie A, Simone Inzaghi a en effet fermé la porte à double tour pour les départs ! « Le mercato ? L’équipe est celle que nous avons dessiné avec les dirigeants. Il nous manque juste un défenseur central pour remplacer Andrea Ranocchia et je pense que le club travaille déjà là-dessus » a expliqué le coach de l’Inter, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia . « A part ça, le mercato est clos pour l’Inter, sur les départs comme sur les arrivées. Je pense d’ailleurs qu’il sera désormais inutile pour moi de vous parler de ça ».

Campos prêt à creuser d’autres pistes