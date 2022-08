Foot - Mercato - PSG

L'arrivée de Galtier fait parler dans le vestiaire

Publié le 12 août 2022 à 20h45 par Dan Marciano

Après une nouvelle année décevante en Ligue des champions, le PSG est reparti de zéro. Les responsables qataris ont confié les rênes de l'équipe à un duo composé de Luis Campos et Christophe Galtier. Depuis son arrivée dans la capitale, le technicien fait l'unanimité dans le vestiaire parisien. Ce vendredi encore, Nuno Mendes a salué le travail effectué par le staff technique.

L'élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid en mars dernier a été la cause de la révolution menée en interne cet été. Désignés coupable de cet échec, Leonardo et Mauricio Pochettino ont été remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier. Arrivé cet été, le technicien semble faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien.

Transferts - PSG : Ayant ignoré Galtier, Campos a un nouveau chantier sur le mercato https://t.co/cDfCkkRSGA pic.twitter.com/PJdPSs2UL3 — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« C'est un bon staff qui aide beaucoup les joueurs »

Lors d'un entretien accordé au PSG TV, Nuno Mendes a salué le travail de Christophe Galtier et de son staff depuis le début de la saison. « Je pense que c'est un bon staff qui aide beaucoup les joueurs, tant à l'entraînement qu'en match. Le staff technique communique avec nous autant que possible. Je pense que c'est important pour nous et que ça va nous aider à faire une bonne saison » a confié le joueur portugais.

« Nous avons de bonnes idées pour cette année. »