Foot - Mercato - PSG

Les confidences du vestiaire sur les recrues de Campos

Publié le 12 août 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Avec l'arrivée de Luis Campos, le recrutement du PSG a pris l'accent portugais. Depuis le début du mercato estival, le club parisien a notamment enregistré l'arrivée de Vitinha, et de Renato Sanches. De nationalité portugais, les deux hommes peuvent compter sur l'aide de Danilo Pereira, mais aussi de Nuno Mendes pour s'intégrer au sein du vestiaire.

Arrivé au PSG pour occuper le rôle de conseiller sportif du PSG, Luis Campos n'a pas tardé à se mettre en évidence sur le mercato. Quelques jours après sa nomination, le responsable bouclait l'arrivée de Vitinha. Depuis, le club parisien s'est attaché les services d'Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, mais aussi de Renato Sanches.

« Nous les aidons autant que nous le pouvons »

Arrivé au PSG l'été dernier, Nuno Mendes s'est prononcé sur l'arrivée de ces recrues, notamment sur celle de Vitinha et de Renato Sanches, ses compatriotes. « Déjà, c'est toujours bien d'avoir des gens qu'on connaît ici au club. C'est important pour moi, mais je pense que c’est bien pour eux aussi. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais Danilo pour m’aider. Maintenant c’est à notre tour de les aider avec Danilo, et c'est important pour nous de la faire. Nous les aidons autant que nous le pouvons et je pense que ça compte beaucoup pour eux » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à PSG TV.

L'intégration des recrues facilitée par la tournée au Japon