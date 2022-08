Foot - Mercato - PSG

Campos reçoit une nouvelle réponse pour le transfert de Fofana

Désireux de recruter un nouveau défenseur central cet été, le PSG a très vite jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais face à la tournure que prend le dossier, Luis Campos se tournerait vers d’autres options comme Wesley Fofana. Toutefois, Chelsea serait également présent sur ce dossier. Mais Thomas Tuchel refuse d’en dire davantage.

Après avoir déjà bouclé quatre arrivées, Luis Campos entend bien poursuivre sur sa lancée. Le conseiller sportif parisien voudrait toujours recruter un nouveau défenseur central pour renforcer ce secteur au PSG. Dans cette optique, Milan Skirniar s’est rapidement retrouvé ciblé par le club de la capitale. Mais étant donné que le dossier traine en longueur, Luis Campos se tournerait vers d’autres options. Il y a quelques jours, le nom de Wesley Fofana a été évoqué du côté du PSG. Toutefois, Chelsea serait également sur le dossier.

D’ailleurs, Brendan Rodgers - l’entraîneur de Leicester City - avait révélé au micro de la BBC avoir déjà reçu deux offres de la part des Blues : « Il n'y a pas eu de nouvelles propositions pour Wesley Fofana cette semaine. Il y en avait eu deux de Chelsea, mais aucune ne s'est approché de la valorisation. » Chelsea n’a pas l’air de vouloir lâcher l’affaire pour Wesley Fofana. Mais Thomas Tuchel refuse de se prononcer pour le moment.

Thomas Tuchel refuses to comment on Wesley Fofana deal: “I’m sorry but I will not comment. No matter how good your question will be… I will not comment”. 🔵 #CFCTuchel then confirms that Chelsea are looking for one more centre-back.