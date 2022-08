Foot - Mercato - PSG

Un rendez-vous de dernière minute pour le transfert d’Icardi ?

Publié le 12 août 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi est persona non grata au Paris Saint-Germain. Lors d’une récente conférence de presse Christophe Galtier l’a clairement invité à se trouver un nouveau club, mais si plusieurs pistes sont évoquées, aucune ne semble vraiment se concrétiser pour le moment.

Déjà en difficulté la saison dernière, Mauro Icardi n’a plus sa place au PSG et va devoir trouver une solution en ce mercato estival. Son salaire de 10M€ par n’arrange toutefois pas les choses, puisqu’aucun club ne semble pour le moment vouloir le payer et encore moins boucler un transfert, pour un joueur qui n’a marqué que 38 buts depuis son arrivée au PSG, en septembre 2019.

Mercato - PSG : Wanda Nara lâche ses vérités sur l’avenir d’Icardi et répond à Galtier https://t.co/i2QiXyewsE pic.twitter.com/txj7gGq8qY — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

Icardi poussé vers la sortie, mais...

Le seul espoir pourrait venir de Monza, ambitieux promu de Serie A qui rêve de frapper un gros coup avec l’ancien capitaine de l’Inter. Il Corriere dello Sport assure que Mauro Icardi devrait être le prochain à quitter le PSG, mais pour le moment les positions des deux clubs sont encore éloignées.

Monza veut attendre la fin du mercato