Mercato - OL

Alexandre Lacazette adresse un message aux supporters

Publié le 6 août 2022 à 20h00 par Quentin Guiton

Après cinq saisons passées à Arsenal en Premier League, Alexandre Lacazette a fait son grand retour cet été à l’OL aux côtés de Corentin Tolisso. Et vendredi soir, l’attaquant français retrouvait le Groupama Stadium et la Ligue 1 avec un match face au promu l’AC Ajaccio. Et Lacazette a grandement contribué à la première victoire des siens cette saison en inscrivant l’un des deux buts lyonnais (2-1). Sur Instagram, l’ancien Gunner a d’ailleurs envoyé un message aux supporters…

Après une triste saison 2021-2022, l’OL voulait du changement cet été. Et la stratégie était de ramener au club les joueurs qui ont fait le bonheur des Gones par le passé. Ainsi, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont fait leur grand retour gratuitement ! Deux très jolis coups quand on pense que l’OL avait vendu son attaquant pour 53M€ en 2017 à Arsenal et son milieu 41M€ la même année au Bayern Munich.

Lacazette déjà décisif avec l’OL !

Ce vendredi soir, Alexandre Lacazette retrouvait le Groupama Stadium et la Ligue 1 lors du premier match de la saison face à l’AC Ajaccio. Et le buteur n’a clairement pas manqué son retour. Après une ovation du public au moment de l’annonce de son nom avant le début du match, Lacazette a d’abord parfaitement servi Tetê sur l’ouverture du score et a ensuite inscrit un but sur penalty pour donner la victoire aux siens. Outre son but et sa passe décisive, l’attaquant français a eu un gros impact dans le jeu de l’OL et a donc grandement participé à la victoire de son club formateur (2-1).

« Vous m’avez manqué »