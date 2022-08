Foot - OL

OL : Un clash avec Bosz ? La mise au point de Lacazette

Publié le 3 août 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Cet été, Alexandre Lacazette a donc fait son retour à l’OL. Arrivé au terme de son contrat à Arsenal, l’international français est revenu là où tout avait commencé pour lui, sur les bords du Rhône. Mais tout n’aurait pas été si rose que cela. En effet, dernièrement, il a notamment été question d’une altercation avec Peter Bosz, l’entraîneur de l’OL. Un sujet qui a de nouveau fait parler ce mercredi à l’occasion de la conférence de presse des Gones.

Alexandre Lacazette a donc retrouvé l’OL à l’occasion de ce mercato estival. Libre, il a choisi de s’engager avec les Gones, intégrant l’effectif de Peter Bosz. D’ailleurs, entre les deux hommes, cela aurait été tendu dernièrement. Footmercato expliquait notamment qu’une altercation aurait eu lieu entre Lacazette et Bosz étant donné que l’ancien d’Arsenal n’aurait pas apprécié certaines consignes tactiques données par le Néerlandais.

🎙 @LacazetteAlex à deux jours d'#OLACA, début de la @Ligue1UberEats 2022-2023 : "Cela fait plaisir de pouvoir reprendre ce vendredi en match officiel avec l'OL. Il y a de l'excitation et de la bonne pression. Il y a beaucoup de fierté de porter le brassard cette saison." pic.twitter.com/SucsOUgTQV — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2022

« Il n’y a jamais eu de problèmes »

Cela est-il donc tendu entre Alexandre Lacazette et Peter Bosz à l’OL ? Ce mercredi, la question a directement été posée au numéro 91 des Gones. Présent en conférence de presse, Lacazette a alors mis les choses au point sur sa relation avec son entraîneur, avouant : « Des échanges, il y a dans tous les vestiaires, dans les clubs. J’étais sur le terrain, il y a de l’émotion que j’ai peut-être évacué d’une manière différente ou que je n’aurais pas dû avoir. Il n’y a jamais eu de problèmes tactiques entre le coach ou de désaccord. Je ne sais pas d’où est sortie cette information. Tout va bien entre le coach et moi ».

« On apprend à se connaître aussi »

« On avait discuté avant que je signe. et on voulait du respect et de la franchise entre nous. On apprend à se connaître aussi, on discute et on apprend à régler les problèmes. Mais on est loin d'avoir des problèmes entre nous », a ajouté Alexandre Lacazette.

