OL : Déjà un premier clash avec Lacazette

Publié le 26 juillet à 23h45 par Pierrick Levallet

Tout juste de retour à l’OL, Alexandre Lacazette serait déjà au coeur de premières tensions dans le vestiaire olympien. À la mi-temps de la rencontre face au Feyenoord ce dimanche (2-0), l’attaquant de 31 ans se serait opposé à une consigne donnée par Peter Bosz. Si les choses ne seraient pas allées bien loin, l’ancien d’Arsenal aurait toutefois reçu le soutien de certains coéquipiers.

Après une saison délicate, où le club a terminé à la neuvième place, l’OL est bien décidé à vivre un exercice de meilleure qualité. Et pour cela, l’équipe rhodanienne entend redonner à sa formation une place de choix dans le projet. Dans cette optique, l’OL a bouclé les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Toutefois, la pré-saison ne s’est pas vraiment bien passée pour le pensionnaire de la Ligue 1, qui s’est incliné face à Anderlecht (3-0) et Willem II (5-0) récemment. Si les choses semblent s’être améliorées ce dimanche contre Feyenoord, le vestiaire aurait vu quelques tensions apparaître.

Un contrôle du gauche dos au but, deux touches du droit pour se placer face au cadre, et un missile lancé de plus de 25 mètres de la cage 🚀💥Ça donne un magnifique but de @LacazetteAlex, de quoi bien commencer cette semaine 🤩#FEYOL pic.twitter.com/2toXOFN0og — Olympique Lyonnais (@OL) July 25, 2022

Lacazette s’oppose aux consignes de Bosz...

Selon les informations de Foot Mercato , le ton serait légèrement monté entre Alexandre Lacazette et Peter Bosz à la mi-temps de la rencontre face au Feyenoord (victoire de l’OL 2-0 ce dimanche). Il s’agirait d’un désaccord sur le plan tactique entre l’attaquant fraîchement de retour en France et l’entraîneur néerlandais.

... et a le soutien de ses coéquipiers

Alexandre Lacazette n’aurait pas vraiment adhéré au positionnement que Peter Bosz lui ordonnait. Le joueur de 31 ans l’aurait bien fait savoir et il aurait eu le soutien de certains de ses coéquipiers. Ce désaccord ne serait rien d’exagéré mais il ne serait pas anodin non plus. Cela ferait déjà quelques semaines que certains joueurs ne comprennent pas vraiment ce que Peter Bosz demande ni ce qu’il essaye de mettre en place.