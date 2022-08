Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clan Kalimuendo justifie son transfert

Publié le 13 août 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Arnaud Kalimuend ne sera donc finalement pas resté longtemps au PSG durant l’intersaison. De retour de deux ans prêt au RC Lens, l’attaquant de 20 ans a été vendu pour 25M€ à Rennes. Désormais, Kalimuendo va donc évoluer en Bretagne alors que d’autres choix s’offraient pourtant à lui cet été. Dans son entourage, on a alors expliqué les raisons de ce départ vers le Stade Rennais.

Bien qu’Arnaud Kalimuendo n’était pas un indésirable au PSG, il a tout de même été vendu cet été. Il faut dire que la grosse valeur marchande de celui qui a brillé au RC Lens a convaincu Luis Campos de s’en séparer. Et un transfert s’est conclu ces derniers jours avec le Stade Rennais. Kalimuendo a donc filé en Bretagne, en échange, le PSG a récupéré environ 25M€ dans l’opération.

Du beau monde pour Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo a ainsi rejoint Rennes cet été. Mais l’ex-pépite du PSG aurait pu s’envoler pour un autre club. Selon les informations de L’Equipe dévoilées ce samedi, Kalimuendo avait des pistes en Premier League, avec Leeds, Crystal Palace et Everton, en Serie A, avec l’Inter Milan, et en Bundesliga, où Leipzig était intéressé.

Rester en Ligue 1, une priorité

Pourquoi alors avoir choisi Rennes plutôt que ces autres clubs ? Pour le quotidien sportif, le clan Kalimuendo a dévoilé de ce choix. Cela aurait ainsi été évidence de rejoindre la Bretagne puisque l’ex-joueur du PSG souhaitait rester en France pour continuer sa carrière. A Rennes, il aurait d’ailleurs reçu certaines garanties concernant son temps de jeu, un point important qui l’avait poussé à retourner au RC Lens l’été dernier alors que Mauricio Pochettino voulait le conserver au PSG.

