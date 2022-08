Foot - Mercato - PSG

Une bombe est lâchée, Campos a programmé un transfert pour 2023

Publié le 13 août 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Chargé du recrutement au PSG, Luis Campos a profité de ses discussions avec le Napoli pour évoquer l'avenir de Victor Osimhen, son ancien protégé au LOSC. Selon la presse italienne, le Portugais aurait déjà programmé ce transfert pour 2023. Lié au club italien jusqu'en 2025, le buteur nigérian pourrait faire son grand retour en Ligue 1.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG discute énormément avec le Napoli en ce moment. Les deux équipes discutent d'un prêt pour Keylor Navas, mais aussi d'un transfert pour Fabian Ruiz. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait récemment rencontré son homologue Cristiano Giuntoli pour essayer d'avancer dans ces deux dossiers.

Le PSG discute avec le Napoli d'un transfert pour 2023

Mais selon les informations du journaliste Luca Cerchione, le PSG aurait profité de cette discussion pour évoquer l'avenir d'un autre joueur. « Le PSG a opté pour un joueur bleu pour la saison prochaine » a-t-il confié dans des propos rapportés par Area Napol i. Une information confirmée par son collègue Paolo Bargiggia, qui a dévoilé l'identité de ce joueur.

Campos aimerait attirer Osimhen