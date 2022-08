Foot - Mercato - PSG

PSG : Navas va dicter le prochain gros transfert de Campos

Très intéressé par Fabian Ruiz depuis une semaine, le PSG continue d’avancer sur ce dossier. Les conditions personnelles auraient déjà été entendues avec l’international espagnol. En revanche, le montant de son transfert devrait dépendre du choix de Keylor Navas qui pourrait faire le chemin inverse vers Naples.

Christophe Galtier veut encore un renfort en défense, un en attaque… et un au milieu ! Depuis une semaine, le PSG travaille sur le dossier Fabian Ruiz. A un an de la fin de son contrat avec Naples, l’international espagnol a un bon de sortie, le PSG a donc un gros coup à jouer. Mais il n’est pas la seule piste…

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse également à Bernardo Silva. Le milieu de Manchester City, qui a aussi tapé dans l’œil des dirigeants du FC Barcelone, n’est pas contre un départ, même si Pep Guardiola souhaite absolument le conserver. Mais en attendant d’avancer sur cette piste, le PSG souhaite boucler l’arrivée de Fabian Ruiz.

Paris Saint-Germain prepare offers to Marcus Rashford and Manchester United after positive talks. • PSG plan to pair England international in two-man attack with Kylian Mbappe.https://t.co/VSIBu7w7J1 pic.twitter.com/RDzdJYEQHk