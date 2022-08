Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le temps presse pour cette vente de Campos

Publié le 13 août 2022 à 19h35 par La rédaction

Cela fait maintenant deux ans que Rafinha a rejoint le PSG après la résiliation de son contrat avec le FC Barcelone. Placé dans le loft du PSG avec les autres joueurs jugés indésirables, il devrait quitter la capitale durant ce mercato estival. L'Atletico Mineiro souhaiterait le recruter, mais le temps presse au Brésil...

Rafinha est sur le départ au PSG. Le Brésilien figure dans le loft aux côtés des autres joueurs indésirables. De plus, les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches condamnent son avenir au Paris Saint-Germain. Rafinha l'a bien compris, il doit quitter le club. Le joueur lui-même a pris cette décision afin de relancer sa carrière avec un nouveau challenge. La suite de sa carrière pourrait prendre un accent brésilien puisqu'il serait sur les tablettes de l'Atletico Mineiro. Cependant, le club doit faire vite car le mercato ferme ses portes le lundi 15 août au Brésil...

Un maigre espoir pour l'Atletico Mineiro ?

Alors que le club brésilien se montre intéressé par une signature de Rafinha, le temps joue en leur défaveur. L'Atletico Mineiro n'a toujours pas d'accord avec le PSG et le mercato ferme ses portes le 15 août au Brésil. A compter de cette date, ils ne pourront plus inscrire de nouveaux joueurs dans leur effectif. Globo Esporte rapporte que le nom du Brésilien a bien été proposé aux dirigeants de l'Atletico Mineiro. Une source proche du dossier l'a également confirmé : « Nous suivons la situation des deux joueurs » a-t-elle déclaré à Globo Esporte en évoquant Rafinha et Paulinho (Bayer Leverkusen). Mais les moyens du club sont limités...

« Je ne peux pas nier qu'il y a eu une conversation »

« Je ne peux pas nier qu'il y a eu une conversation » a déclaré le directeur du football de l'Atletico Mineiro. Le club brésilien a pour habitude de recruter des joueurs libres ou en prêt de par leurs moyens financiers. La situation demeure donc compliquée pour le transfert de Rafinha puisque le PSG l'a déjà prêté à la Real Sociedad cet hiver. Ils pourraient alors recontacter le joueur de 29 ans à l'hiver prochain car il aura le droit de négocier avec le club de son choix si le PSG ne le prolonge pas.

