Une porte de sortie pour cet indésirable, Campos insiste

Publié le 13 août 2022 à 18h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il n’entre pas dans les plans du PSG, Ander Herrera devrait quitter le club cet été. L’Athletic Bilbao, son ancienne équipe, insiste et lui aurait proposé un contrat de deux ans. Malgré les autres propositions, l’international espagnol privilégie un retour en Liga. Encore faut-il trouver un accord avec le PSG pour résilier son bail…

« Je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ ». En s’exprimant sur la situation de Mauro Icardi, Christophe Galtier a envoyé un message très clair : le PSG ne veut pas un effectif XXL. Les saisons passées, les différents entraîneurs ont souvent été plombés par le nombre de joueurs à qui il était impossible d’offrir du temps de jeu. A peine arrivés, Luis Campos et Christophe Galtier ont tenu à tirer au clair cette situation en instaurant un « loft ». Concrètement, les joueurs qui y sont savent de quoi sera fait leur avenir.

Ander Herrera poussé vers la sortie

L’un des membres de cette liste, c’est Ander Herrera. Quand il a signé au PSG, l’international espagnol savait pertinemment qu’il ne serait pas un titulaire indiscutable. Après avoir rendu de bons services en tant que remplaçant, Herrera n’entre plus dans les plans du club de la capitale. Même l’arrivée de Christophe Galtier n’y a rien changé : Ander Herrera est poussé à un départ. L’Athletic Bilbao le suit avec grande attention et l’attend. D’après les informations de Marca , Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur basque, l’apprécie beaucoup et lui aurait déjà fait une place dans son onze de départ.

Le PSG veut résilier son contrat

Encore faut-il trouver un accord avec le PSG… Toujours selon les informations de Marca , Ander Herrera continue de négocier sa résiliation de contrat avec Paris. En interne, le club insisterait pour qu’il accepte l’offre qui a été faite mais Herrera la juge insuffisante. Avec encore deux ans de contrat au PSG, le milieu espagnol attend une proposition correcte pour accepter un départ de la ville lumière.

L’Athletic Bilbao a déjà fait une offre

Derrière, l’Athletic Bilbao aura tout intérêt à être convaincant. Même s’il a pour priorité un retour en Liga, Ander Herrera a d’autres options sur le marché des transferts. L’international espagnol intéresserait plusieurs clubs jouant la Coupe d’Europe. A l’heure actuelle, Herrera n’aurait toujours pas fait son choix. Du côté de Bilbao, tout est fait pour que le joueur du PSG accepte de revenir, un contrat de deux saisons lui a notamment été proposé. Reste à savoir si Ander Herrera acceptera l’offre…