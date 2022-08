Foot - Mercato

Transferts : Après son départ du PSG, Kalimuendo vide son sac

Publié le 12 août 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Arnaud Kalimuendo semblait pourtant avoir conquis Christophe Galtier lors de la pré-saison menée par le staff technique de l’entraîneur français. Cependant, le PSG avait pris dès le début du mercato la décision de vendre Kalimuendo après deux prêts successifs au RC Lens. À présent engagé envers le Stade Rennais, Kalimuendo s’est confié sur ce transfert.

Entre Arnaud Kalimuendo et le PSG, c’est terminé. En effet, bien que le titi parisien natif de Suresnes ait effectué toutes ses classes au sein des équipes du Paris Saint-Germain, Kalimuendo n’a pas eu beaucoup de minutes à se mettre sous la dent avec l’équipe première et a notamment passé deux saisons en prêt au RC Lens lors des deux derniers exercices.

Galtier voulait le garder, Leeds était sur les rangs

Annoncé du côté de Leeds United qui aurait été prêt à dégainer une offre de transfert de 25M€, Arnaud Kalimuendo aurait été emballé par l’idée de poursuivre au PSG où il aurait fait forte impression auprès de Christophe Galtier. Au point où le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ait fait savoir à Luis Campos qu’il préférait voir partir Mauro Icardi afin de pouvoir conserver le titi parisien. Finalement, alors qu’Arnaud Kalimuendo se trouvait à Rennes pour sa visite médicale dans la journée de jeudi, Galtier mettait la pression sur le conseiller football du PSG pour qu’un attaquant soit recruté avant la fin du mercato.

Rennes s’enflamme pour Kalimuendo

À peine arrivé au Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo a immédiatement fait l’unanimité. Le président exécutif du club breton, en la personne d’Olivier Cloarec faisait passer le message suivant jeudi. « Nous sommes très heureux d’accueillir Arnaud Kalimuendo qui a réalisé deux très bonnes saisons au RC Lens. C’est un attaquant très prometteur qui va apporter une solution complémentaire à Bruno Genesio pour l’aider à atteindre nos objectifs en championnat et en coupe d’Europe. C’est valorisant pour le club, ça démontre encore une fois toute l’attractivité grandissante du Stade Rennais ».



Directeur technique de Rennes, Florian Maurice a pour sa part souligné à quel point Arnaud Kalimuendo désirait s’engager en faveur du Stade Rennais. « Il a choisi le Stade Rennais F.C. et il a montré beaucoup de détermination pour ça. De notre côté, on avait envie de renforcer notre attaque même si elle a montré énormément de belles choses la saison passée. Il était important de faire venir un joueur supplémentaire pour parer à toutes les éventualités qui peuvent se produire jusqu’à la fin du mercato ».

Kalimuendo a été conquis par le travail de Génésio à Rennes