Officiel : Après Wijnaldum, le PSG annonce un nouveau départ

Publié le 11 août 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 11 août 2022 à 21h46

Désireux de boucler plusieurs ventes, le PSG commence à s’activer. Après avoir officialisé le départ de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale s’est séparé d’Arnaud Kalimuendo. Le jeune attaquant formé au PSG s’est engagé pour cinq ans avec le Stade Rennais. Le transfert devrait atteindre les 25M€, bonus compris.

L’arrivée d’Hugo Ekitiké au PSG avait remis son avenir en question. Même s’il a été performant pendant la préparation du club de la capitale, Arnaud Kalimuendo n’était pas assuré de poursuivre l’aventure à Paris. Surtout que l’international espoir français attise les convoitises. Leeds, le Stade Rennais, Nice, son nom a résonné un peu partout.

[MercatoSRFC]Arnaud Kalimuendo est 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍L'attaquant du @PSG_inside s’engage avec le SRFC jusqu’en 2027.Bienvenue chez toi Arnaud ! 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2022

Bruno Génésio l'attendait

Ce jeudi, Bruno Génésio avait quasiment scellé le sort du jeune attaquant du PSG. « C’est un profil un petit peu différent, de joueur qui aime prendre la profondeur, qui va vite, qui est buteur aussi. C’est une arme supplémentaire à notre équipe pour marquer davantage de buts. L’arrivée d’Arnaud peut aussi nous permettre d’évoluer à deux devant qui peut être intéressant sur certains matchs. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles on a souhaité sa venue. Ça me laisse plus de possibilités », expliquait l’entraîneur de Rennes.

L’attaquant français @a_kalimuendo s’est engagé avec le @staderennais dans le cadre d’un transfert définitif.Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Arnaud sous le maillot du Stade Rennais. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2022

Arnaud Kalimuendo file au Stade Rennais !

Comme attendu, c’est Rennes qui aura eu le dernier mot. Le club breton et le PSG ont annoncé la nouvelle sur leur compte respectif. Arnaud Kalimuendo s’est engagé pour cinq années avec le Stade Rennais, son transfert devrait rapporter 25M€ (bonus compris) au PSG.