Mercato - PSG : A peine transféré, Kalimuendo fait déjà l’unanimité

Publié le 11 août 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Placé sur la liste des transferts par le PSG, Arnaud Kalimuendo a fini par trouver preneur. L’international espoir français s’est engagé pour cinq saisons en faveur du Stade Rennais. Le club de la capitale devrait récupérer 25M€ (bonus compris) dans l’affaire. Juste après l’annonce du transfert, Olivier Cloarec, le président exécutif breton, et Florian Maurice, le directeur technique, se sont réjouis de l’arrivée de Kalimuendo.

Ce n’est pas une surprise, le PSG a besoin de vendre cet été. Même si QSI apporte une certaine stabilité financière, le club de la capitale doit assurer le coup derrière en vendant plusieurs joueurs. Depuis des années, c’est une partie du travail qui pose de gros problèmes au PSG. L’arrivée de Luis Campos avait pour but de trouver des solutions sur les ventes. Même si Paris a mis du temps à s’activer, plusieurs départs sont attendus.

Arnaud Kalimuendo transféré pour 25M€

Celui d’Arnaud Kalimuendo a d’ailleurs été officialisé ce jeudi soir. Après deux grosses saisons au RC Lens, l’attaquant formé au PSG avait fait son retour pour la préparation. Très performant au Japon, l’international espoir français avait la cote sur le marché, que ce soit en France ou en Angleterre. Finalement, Kalimuendo a opté pour le Stade Rennais. Le buteur de 20 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club breton, son transfert devrait atteindre les 25M€ (bonus compris).

Rennes est déjà fou de lui

Sur le site officiel du Stade Rennais, Olivier Cloarec, le président exécutif, s’est réjoui de l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo : « Nous sommes très heureux d’accueillir Arnaud Kalimuendo qui a réalisé deux très bonnes saisons au RC Lens. C’est un attaquant très prometteur qui va apporter une solution complémentaire à Bruno Genesio pour l’aider à atteindre nos objectifs en championnat et en coupe d’Europe. C’est valorisant pour le club, ça démontre encore une fois toute l’attractivité grandissante du Stade Rennais F.C. Arnaud a estimé que le club était une étape nécessaire dans sa progression. Au-delà des tractations, ce qui nous a beaucoup plu, c’est l’envie marquée qu’il a démontrée de nous rejoindre. Il a eu de très bons échos sur le SRFC de joueurs qu’il a côtoyés ou affrontés ».

𝐃𝐞𝐠𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭 @a_kalimuendo ! 👋 pic.twitter.com/8xdV4P7Kjw — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2022

