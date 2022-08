Foot - Mercato - PSG

PSG : Ce message énigmatique sur le transfert de Mauro Icardi

Publié le 13 août 2022 à 08h15 par Thomas Bourseau

Mauro Icardi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au PSG. Cependant, comme Christophe Galtier l’a laissé entendre en conférence de presse jeudi, l’herbe doit être plus verte ailleurs pour l’attaquant du PSG. À Monza ? L’entraîneur du club italien n’a pas ajouté d’huile sur le feu.

Mauro Icardi n’a plus les faveurs de personne au PSG. Nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos semble toujours autant vouloir se séparer de l’attaquant argentin. Et Christophe Galtier, intronisé coach du club de la capitale en juillet dernier, a scellé le destin de Mauro Icardi à Paris. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ ».

C’est le calme plat pour Mauro Icardi

Mauro Icardi est donc invité à aller voir ailleurs bien que son contrat au PSG court jusqu’en juin 2024. Mais pour aller où ? Bien qu’il ait été question d’un retour en Italie pour l’ancien de la Sampdoria et de l’Inter, et plus particulièrement à Monza, il n’y aurait pas vraiment d’évolutions à noter depuis quelque temps concernant un transfert d’Icardi chez le promu de Serie A.

L’entraîneur de Monza botte en touche