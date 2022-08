Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos ne s’est rien refusé pour ce dossier brûlant

Publié le 13 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG depuis maintenant deux mois, du moins officiellement, Luis Campos s’est montré actif sur le marché des transferts et particulièrement dans le secteur défensif où le dirigeant portugais aurait multiplié les pistes, pour la plupart du temps en vain. Explications.

Depuis sa nomination le 10 juin dernier en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos a un objectif prioritaire qu’il n’a pas pu mener à bien sur le marché des transferts : recruter un défenseur central pour renforcer la défense à trois mise en place par le nouveau coach Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.

Skriniar est la priorité de Campos, mais le dossier s’éternise

Et pourtant, Luis Campos semble avoir très tôt coché le nom de Milan Skriniar qui était d’ailleurs, et resterait sa priorité à ce poste à ce jour. Faute d’un accord avec la direction de l’Inter sur le montant de l’opération, les discussions traînent et cette situation forcerait le conseiller football du PSG à explorer d’autres horizons sur le marché des transferts. De Jules Koundé qui s’est engagé en faveur du FC Barcelone à Wesley Fofana semblant en partance pour Chelsea en passant par Mohamed Simakan… Luis Campos ne se refuserait rien.

Koundé, Simakan, Fofana et… Milenkovic ?