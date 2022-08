Foot - Mercato - OL

OL : Aulas avait tout prévu pour ce gros coup sur le marché

Publié le 13 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Après avoir fait une parenthèse de cinq saisons à Arsenal, Alexandre Lacazette est revenu là où tout a commencé pour lui : Lyon. Et le président de l’OL, en la personne de Jean-Michel Aulas, a supervisé la totalité de cette opération comme Lacazette l’a reconnu ces dernières heures.

Dans le cadre de l’arrivée de John Textor, nouvel actionnaire de l’OL depuis le mois de juin, Jean-Michel Aulas affirmait vouloir retrouver un certain ADN lyonnais dans l’effectif toujours entraîné par Peter Bosz. Pour ce faire, le président de l’OL a rapatrié Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dont les contrats respectifs étaient arrivés à expiration en juin dernier à Arsenal et au Bayern Munich.

Aulas a travaillé sur le retour de Lacazette dès mars

En ce qui concerne le cas Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas s’y est pris relativement tôt. Dès la fin de l’hiver, le président de l’OL a initié les premières démarches avec celui qui était alors le capitaine d’Arsenal à l’époque pour que son retour à Lyon devienne réalité. « J'ai rencontré le président (Jean-Michel Aulas) et Vincent Ponsot (directeur général) au mois de mars. Et dès le mois de mars, j'ai senti vraiment une volonté de leur part (de le faire revenir) ». a confié Lacazette à Free Ligue 1.

Un travail hebdomadaire qui a porté ses fruits