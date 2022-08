Foot - Mercato - OM

Longoria reçoit un message clair pour le transfert de Caleta-Car

Publié le 12 août 2022 à 17h00 par Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Dujet Caleta-Car est clairement poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Il pourrait notamment rebondir en Italie et plus précisément du côté du Torino, où Ivan Juric l’apprécie et surtout, cherche désespérément un défenseur central en ce mercato estival.

Souvent annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car a toujours fini par rester à l’OM. La situation est toutefois devenue compliquée, puisque son contrat se termine en juin prochain et Pablo Longoria a clairement expliqué ne pas vouloir courir le risque de perdre encore des joueurs gratuitement, après Boubacar Kamara à la fin de saison dernière.

OM : Le clan Longoria lâche un gros coup de gueule https://t.co/NILe6NJFN5 pic.twitter.com/IhDv33A4eN — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

Le Torino, seule piste pour Caleta-Car ?

« La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé » a récemment déclaré le président de l’OM, lors de la présentation d’Alexis Sanchez. « L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l’entourage du joueur ». Le Corate ne croule toutefois pas sous les offres, puisque La Gazzetta dello Sport a expliqué que la seule piste viable le mènerait vers le Torino.

« Bremer est parti et n’a pas été remplacé, on manque de défenseurs »